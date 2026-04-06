Απεβίωσε πλήρης ημερών η Αθανασία Μπούσια

Απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών και κηδεύεται αύριο Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων η Αθανασία Μπούσια.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Στυλιανή Μπούσια και Φίλιππος Αλεξανδρίδης, Βασίλειος Μπούσιας και Ουρανία Σαμαλή Μαίρη Φώτη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, την Μεγάλη Τρίτη 7 – 4 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

2) Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

3) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .