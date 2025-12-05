Απεβίωσε ο Χρήστος Τσιτσικάς

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Τσιτσικάς.

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Φανή – Στυλιανή Τσιτσικά Παλάτου, τα παιδιά τους Ευριπίδη Μπριάζη – Αναστασία Στουκογεώργου, Αθανασία Τσιτσικά – Γεώργιο Βουτσελά, Σοφία Τσιτσικά – Κων/νο Ντάκο, εγγόνια, αδέλφια, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 5/12/2025 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Α΄ κοιμητηρίου.