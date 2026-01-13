Απεβίωσε ο Χρήστος Τζίρμπης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών και κηδεύεται την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:30 μ. στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλοκοτού Τρικάλων.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕDINA, ΒΑΪΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΝΟΣ, ΤΕΟ, ΜΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΗΣ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΒΑΪΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερο Ναο την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11,30 το πρωι.
Ο καφες θα δοθεί στο κατάστημα του κ.Ιωαννη Λοη.