Απεβίωσε ο Χρήστος Τζίρμπης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών και κηδεύεται την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:30 μ. στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλοκοτού Τρικάλων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕDINA, ΒΑΪΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΝΟΣ, ΤΕΟ, ΜΕΛΙΝΑ, ΜΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΗΣ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΒΑΪΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερο Ναο την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11,30 το πρωι.

Ο καφες θα δοθεί στο κατάστημα του κ.Ιωαννη Λοη.