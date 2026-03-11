Απεβίωσε ο Χρήστος Ντόντης

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Χρήστος Κων. Ντόντης.

Kηδεύεται την Πέμπτη 12 – 3 – 2026 και ώρα 12η μεσημβρινή , στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ζωή Ντόντη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κωνσταντίνος Ντόντης και Ράνια Μπάλα, Εύη Ντόντη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ζωή, Χρήστος, Γεωργία – Εφραιμία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων, την Πέμπτη 12 – 3 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».