Απεβίωσε ο Χρήστος Καραγιώργος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Χρήστος Καραγιώργος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Καραγιώργου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαγδαληνή Καραγιώργου & Κωνσταντίνος Ρούντος, Αγγελική Καραγιώργου & Θάνος Τσόγκας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βίκυ, Εύη, Χριστίνα, Δημήτρης, Εύα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Παρασκευή 30 – 1 – 2025 και ώρα 3.30 μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .