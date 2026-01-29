Απεβίωσε ο Χρήστος Καραγιώργος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Χρήστος Καραγιώργος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ευαγγελία Καραγιώργου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαγδαληνή Καραγιώργου & Κωνσταντίνος Ρούντος, Αγγελική Καραγιώργου & Θάνος Τσόγκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βίκυ, Εύη, Χριστίνα, Δημήτρης, Εύα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Παρασκευή 30 – 1 – 2025 και ώρα 3.30 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .