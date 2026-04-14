Απεβίωσε ο Χρήστος Ζήκος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Ξηροκάμπου Καλαμπάκας ο Χρήστος Ζήκος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ευαγγελή κ΄ Γεώργιος Παπακώστας, Αθανάσιος Ζήκος, Νικόλαος κ΄ Ιωάννα Ζήκου, Βάιος Ζήκος, Μοναχή Διονυσία

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ξηροκάμπου Καλαμπάκας την Τετάρτη 15-4-2026 και ώρα 10:00π.μ.

2)Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια <<ΦΛΟΓΑ>>.