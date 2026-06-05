Απεβίωσε ο Φώτης Παπακώστας

Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών και κηδεύεται αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Φώτης Παπακώστας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Χρυσή Παπακώστα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κλεοπάτρα Παπακώστα & Ανδρέας Βασιλόπουλος, Θεόδωρος Παπακώστας & Καλλιόπη Κουνάβα, Βασιλική Παπακώστα & Βασίλειος Μοσχόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαριαλένα, Χρύσα, Ευθύμης, Φώτης, Φώτης, Αντιγόνη

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 6 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..

2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο.