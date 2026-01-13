Απεβίωσε ο συνταξιούχος υπάλληλος ΔΕΗ Κωνσταντίνος Οικονομίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο συνταξιούχος υπάλληλος ΔΕΗ Κωνσταντίνος Οικονομίδης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Πόπη Φλουρή – Οικονομίδη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Κατερίνα Οικονομίδη και Βαγγέλης Μαμουζέλος

Νίκος Οικονομίδης και Σοφία Μπουφίδη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γιώργος, Κωστής, Άγγελος,

Λώρα, Κωνσταντίνος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τετάρτη 14 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ..

2) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .