Απεβίωσε ο συνταξιούχος μηχανολόγος μηχανικός Γεώργιος Τσέτης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος μηχανολόγος μηχανικός Γεώργιος Τσέτης.
Κηδεύεται την Κυριακή 14-06-2026 και ώρα 11:30πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Πατσιώρα
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σωτήριος Τσέτης και Βαΐα Ράγια, Αχιλλέας Τσέτης και Αθηνά Τσακαλίδου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ναταλία, Γεώργιος, Έκτορας, Άγγελος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό 14/06/2026 και ώρα 11:00πμ