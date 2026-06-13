Απεβίωσε ο συνταξιούχος μηχανολόγος μηχανικός Γεώργιος Τσέτης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος μηχανολόγος μηχανικός Γεώργιος Τσέτης.

Κηδεύεται την Κυριακή 14-06-2026 και ώρα 11:30πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Πατσιώρα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σωτήριος Τσέτης και Βαΐα Ράγια, Αχιλλέας Τσέτης και Αθηνά Τσακαλίδου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ναταλία, Γεώργιος, Έκτορας, Άγγελος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό 14/06/2026 και ώρα 11:00πμ