Κηδείες

Απεβίωσε ο συνταξιούχος μηχανολόγος μηχανικός Γεώργιος Τσέτης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο συνταξιούχος μηχανολόγος μηχανικός Γεώργιος Τσέτης.

Κηδεύεται την Κυριακή  14-06-2026 και ώρα 11:30πμ στον Ιερό Ναό  Αγ. Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευαγγελία Πατσιώρα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σωτήριος Τσέτης και Βαΐα Ράγια, Αχιλλέας Τσέτης και Αθηνά  Τσακαλίδου

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ : Ναταλία, Γεώργιος, Έκτορας, Άγγελος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ   ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  ΟΙ  ΦΙΛΟΙ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό  Ναό  14/06/2026  και  ώρα 11:00πμ

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