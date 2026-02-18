Απεβίωσε ο συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος Ιωάννης Μπαλλάς

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων ο συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος Ιωάννης Μπαλλάς.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος, Σοφία και Βασίλειος, Δημήτριος και Δέσποινα, Ευάγγελος και Γεωργία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Χριστόφορος – Ιωάννης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Πέμπτη 19 – 2 – 2026 και ώρα 11.30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .