Απεβίωσε ο συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος Ιωάννης Μπαλλάς

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων ο συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος Ιωάννης Μπαλλάς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος, Σοφία και Βασίλειος, Δημήτριος και Δέσποινα, Ευάγγελος και Γεωργία

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Χριστόφορος – Ιωάννης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Πέμπτη 19 – 2 – 2026 και ώρα 11.30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .