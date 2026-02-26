Απεβίωσε ο συνταξιούχος γραμματέας Κοινότητας Κονισκού Γεώργιος Μπιμπίλης

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών και κηδεύεται το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας ο συνταξιούχος γραμματέας Κοινότητας Κονισκού Γεώργιος Μπιμπίλης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κερασίνα Μπιμπίλη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος και Ιζαμπέλα Μπιμπίλης, Βαρβάρα Μπιμπίλη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Βασιλική, Ελευθέριος, Γεώργιος, Αμέλια – Κερασίνα, Γεώργιος

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας, το Σάββατο 28 – 2 – 2026 και ώρα 10.30π.μ..

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».