Απεβίωσε ο συνταξιούχος αστυνομικός Βασίλειος Μπακούλιας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία σε ηλικία 98 ετών ο συνταξιούχος αστυνομικός Βασίλειος Μπακούλιας.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Σταυρούλα Μπακούλα και Ηλίας Βαλαώρας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιφιγένεια Βαλαώρα και Ανδρέας Τζιατζιάς, Βασιλεία Βαλαώρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 22 – 11 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

2) Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α Κοιμητηρίου Τρικάλων