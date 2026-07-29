Απεβίωσε ο Στυλιανός Λιανός

Απεβίωσε και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και ώρα 19:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων ο Στυλιανός Λιανός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευάγγελος και Ιωάννα, Κωνσταντίνα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μπέν – Στυλιανός, Βιβιάννα, Λεονάρδος – Γιώργος

Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου ΛεπτοκαρυάςΤρικάλων, την Πέμπτη 30 – 7 – 2026και ώρα 7.00μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».