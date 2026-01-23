Απεβίωσε ο Περικλής Ζιώγας

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο συν/χος υπάλληλος ΟΤΕ Περικλής Ζιώγας.

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Καστρακίου Καλαμπάκας.

Αφήνει πίσω του την σύζυγό του , τα παιδιά του , τα εγγόνια , τα αδέλφια του και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 23/1/26 και ώρα 13:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καστρακίου

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό στο σωματείο ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Καλαμπάκας Τρικάλων.