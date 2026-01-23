Κηδείες

Απεβίωσε ο Περικλής Ζιώγας

Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή ο συν/χος υπάλληλος ΟΤΕ  Περικλής Ζιώγας.

Κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026  και ώρα 14:00 μ.μ.  στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Καστρακίου Καλαμπάκας.

Αφήνει πίσω του την  σύζυγό του , τα παιδιά του , τα εγγόνια , τα αδέλφια του  και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις  23/1/26 και ώρα 13:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Καστρακίου

Αντί στεφάνων τα χρήματα θα δοθούν για φιλανθρωπικό σκοπό στο σωματείο ΦΙΛΕΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Καλαμπάκας Τρικάλων. 

