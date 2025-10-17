Απεβίωσε ο Παναγιώτης Σούρλας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Παναγιώτης Σούρλας
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φαρκαδόνας Τρικάλων
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλέξανδρος-Αγάπη Σούρλα, Στέλιος Σούρλας, Σταματία – Δημήτριος Πάνου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης, Δημήτριος, Μαρία, Γεωργία, Βασίλης, Παρασκευή, Μαρία, Εμμέλεια
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»