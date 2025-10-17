Απεβίωσε ο Παναγιώτης Σούρλας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Παναγιώτης Σούρλας



Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Φαρκαδόνας Τρικάλων



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλέξανδρος-Αγάπη Σούρλα, Στέλιος Σούρλας, Σταματία – Δημήτριος Πάνου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παναγιώτης, Δημήτριος, Μαρία, Γεωργία, Βασίλης, Παρασκευή, Μαρία, Εμμέλεια

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.



Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκατζάς»