Απεβίωσε ο Παναγιώτης Παληκώστας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Παναγιώτης Παληκώστας.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Δημήτριος Παληκώστας, Γεώργιος Παληκώστας, Παρασκευή Παληκώστα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή και Μανώλης, Κατερίνα και Ακης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων την Παρασκευή 16– 1 -2026 και ώρα 11:00 π.μ.

2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του ιερού Ναού