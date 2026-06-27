Απεβίωσε ο Νικόλαος Τίγκας

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Νικόλαος Δημ. Τίγκας.

Κηδεύεται την Κυριακή 28 – 6 – 2026 και ώρα 11.30π.μ., στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελευθερία Τίγκα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βαρβάρα Τίγκα, Μαρία και Σέρτατς Μουσάογλου

Η ΕΓΓΟΝΗ Έσμα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων, την Κυριακή 28 – 6 – 2026 και ώρα 11.00π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α’ Νεκροταφείου Τρικάλων .

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».