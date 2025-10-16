Απεβίωσε ο Νικόλαος Παπαθέου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Νικόλαος Σερ. Παπαθέου.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα τΠέμπτη 16 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βιργινία Παπαθέου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Παπαθέου και Γιάννης Μαρουδίτσας, Ρωσσάνα Παπαθέου
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Αλέξης
Η ΑΔΕΛΦΗ Βασιλική Παπαθέου
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων, την Πέμπτη 16 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».