Απεβίωσε ο Νικόλαος Παπαθέου

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Νικόλαος Σερ. Παπαθέου.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα τΠέμπτη 16 – 10 – 2025 και ώρα 5.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βιργινία Παπαθέου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Παπαθέου και Γιάννης Μαρουδίτσας, Ρωσσάνα Παπαθέου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Αλέξης

Η ΑΔΕΛΦΗ Βασιλική Παπαθέου

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τρικάλων, την Πέμπτη 16 – 10 – 2025 και ώρα 4.30μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».