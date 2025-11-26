Απεβίωσε ο Νικόλαος Γκαμπλιώνης

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Νικόλαος Κων. Γκαμπλιώνης.
H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 26 – 11 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Στυλιανή Γκαμπλιώνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βάιος Γκαμπλιώνης & Βασιλική Τάτσιου, Κωνσταντινιά Γκαμπλίωνη & Βασίλειος Σακοράφας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νίκος, Μαρία – Στέλλα, Γιάννης, Ναταλία, Στέλλα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου , την Τρίτη 26 – 11 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα Κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».