Απεβίωσε ο Νικόλαος Γκαμπλιώνης

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Νικόλαος Κων. Γκαμπλιώνης.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 26 – 11 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Στυλιανή Γκαμπλιώνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βάιος Γκαμπλιώνης & Βασιλική Τάτσιου, Κωνσταντινιά Γκαμπλίωνη & Βασίλειος Σακοράφας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Νίκος, Μαρία – Στέλλα, Γιάννης, Ναταλία, Στέλλα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου , την Τρίτη 26 – 11 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα Κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».