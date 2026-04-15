Απεβίωσε ο Λάμπρος Ζώης

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Λάμπρος Χρ. Ζώης.

Κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 15 – 4 – 2026 και ώρα 6.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Ζώης, Ιωάννα Ζώη και Φώτης Λιάνος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Λάμπρος, Στέργιος, Στεφανία, Θανάσης, Ευαγγελία

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ Άρης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Τετάρτη 15 – 4 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .