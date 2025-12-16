Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Τσαγγαράς

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Κωνσταντίνος Αλ. Τσαγγαράς.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 16 – 12 – 2025 και ώρα 4.00μ.μ , στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζάρκου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ηλιάνα Τσαγγαρά και Φίλιππος Λέτσιος, Αλέξανδρος Τσαγγαράς και Ελένη Ζαχαρία
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ζάρκου , την Τρίτη 16 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».