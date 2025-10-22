Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Τζιόμακας

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Κωνσταντίνος Μιχ. Τζιόμακας.

H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 23 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φλαμπουρέσι Καλαμπάκας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Δημοσθένης Τζιόμακας, Μοναχή Θέκλα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Φλαμπουρέσι Καλαμπάκας, την Πέμπτη 23 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».