Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Πλαστήρας

Εφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Κωνσταντίνος Νικ. Πλαστήρας.

H κηδεία θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ζωή Πλαστήρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μαρία Πλαστήρα & Νικόλαος Αζούκης, Εμμανουέλα Πλαστήρα & Γρηγόρης Γκαγκανάτσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιωάννης, Κωνσταντίνα, Αναστασία, Ζωή

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Παρασκευή 24 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».