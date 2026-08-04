Απεβίωσε ο Ιωάννης Αντύρας

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. σύμφωνα με το Θρήσκευμα των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Κοιμητήριο Ελευθεροχωρίου ο Ιωάννης Αντύρας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Αγόρω Αντύρα

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Αντύρας & Μαργαρίτα Γούλα, Αναστάσιος Αντύρας & Ευαγγελία Τίκα, Αθηνά Αντύρα & Κωνσταντίνος Κυρίτσης

Τα εγγόνια: Ιωάννης & Ισαμπέλα, Σάκης & Ρεβέκκα, Στέφανος & Βίκυ, Ανδρέας, Ρίτα & Κώστας, Γεώργιος, Αφροδίτη, Γεωργία

Το δισέγγονο: Κωνσταντίνος

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς