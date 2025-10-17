Απεβίωσε ο Θεόδωρος Γρηγορίου

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Θεόδωρος Αχιλ. Γρηγορίου.
Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Παναγιώτα Γρηγορίου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευαγγελία Γρηγορίου, Αχιλλέας Γρηγορίου και Γεωργία Μπέη, Ιωάννα Γρηγορίου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Παναγιώτα, Θεοδώρα, Σωτήρης – Ραφαήλ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Λογγακίου Τρικάλων, το Σάββατο 18 – 10 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».