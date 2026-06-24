Απεβίωσε ο Δημήτριος Στραπάτσας

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο Δημήτριος Στραπάτσας.

Κηδεύεται την Πέμπτη 25-06-2026 και ώρα 12:00η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πύργου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά αυτού

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αποστολία Στραπάτσα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Γεώργιος και Ντίνα Στραπάτσα, Άννα Στραπάτσα και Γεώργιος Κολοχέρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ιωάννης, Αποστολία, Μαρκέλλα, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΈΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 25/06/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30πμ