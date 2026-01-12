Απεβίωσε ο Δημήτριος Σγάρας

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο συνταξιούχος υπάλληλος της Νομαρχίας Δημήτριος Αναστ. Σγάρας

H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 13 – 1 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρία Ντούνα

Κωνσταντίνος Σγάρας και Σοφία Μουσιώνη

Δήμητρα Σγάρα

Ο ΑΝΗΨΙΟΣ Παναγιώτης Ντούνας

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Τρίτη 13 – 1 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».