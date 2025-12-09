Απεβίωσε ο Δημήτριος Γκουγκουστάμος

Εφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Νικ. Γκουγκουστάμος σε ηλικία 86 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 10 – 12 – 2025 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αναστασία Γκουγκουστάμου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Γκουγκουστάμος και Αναστασία Ιωάννου, Ανθή Γκουγκουστάμου και Αποστόλης Βούτσας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Αναστασία – Ειρήνη, Θάνος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τετάρτη 10 – 12 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ..
Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .