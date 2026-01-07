Απεβίωσε ο Δημήτριος Γελαδάρης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Οικουμενίου Τρικάλων ο Δημήτριος Γελαδάρης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία
ΤΑ ΤΕΚΝΑ Γεωργία Γελαδάρη και Βασίλης Βράκας, Παναγιώτα Γελαδάρη και Χρήστος Ανδρέου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία, Ιωάννης, Κων/νος, Δημήτρης
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Πέμπτη 8/1/2026 και ώρα 11.00 το πρωί.
2) Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Κοιμητηρίου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων
3) Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.