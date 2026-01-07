Απεβίωσε ο Δημήτριος Γελαδάρης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Οικουμενίου Τρικάλων ο Δημήτριος Γελαδάρης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Γεωργία Γελαδάρη και Βασίλης Βράκας, Παναγιώτα Γελαδάρη και Χρήστος Ανδρέου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Μαρία, Ιωάννης, Κων/νος, Δημήτρης

ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ



Σημειώσεις

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Πέμπτη 8/1/2026 και ώρα 11.00 το πρωί.

2) Ο καφές θα δοθεί στην έξοδο του Κοιμητηρίου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων

3) Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.