Απεβίωσε ο Δημήτριος Γαρός

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Δημήτριος Χαρ. Γαρός.

Κηδεύεται το Σάββατο 11 – 7 – 2026 και ώρα 10.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αρετή και Θωμάς Πιάζας, Χαράλαμπος Γαρός

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κασσιανή και Τάσος, Βιβή και Δημήτρης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Ηλίας, Εύη, Αρετή, Στέλλα, Αρετή

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων, το Σάββατο 11 – 7 – 2026 και ώρα 9.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».