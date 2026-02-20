Απεβίωσε ο Γεώργιος Τσιασιώτης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Γεώργιος Αλεξ. Τσιασιώτης.

Κηδεύεται το Σάββατο 21 – 2 – 2026 και ώρα 3.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αλέξανδρος Τσιασιώτης, Μαρία Τσιασιώτη και Κωνσταντίνος Λάκκος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ευαγγελία , Νικολέτα , Μαρία – Γεωργία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, το Σάββατο 21 – 2 – 2026 και ώρα 3.00μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου» .