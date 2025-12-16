Απεβίωσε ο Γεώργιος Βράντζας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Γεώργιος Βασ. Βράντζας.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Γιάννης και Χρυσούλα Βράντζα, Βασιλική Κωτούλα, Ευαγγελία Πάντου, Μαρία Κουφογιάννη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων , την Τετάρτη 17-12-2025 και ώρα 1.30μ.μ.

2) Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».