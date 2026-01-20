Απεβίωσε ο Βασίλειος Τασιόπουλος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Βασίλειος Τασιόπουλος.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 16:00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Οικουμενίου Σεισμοπλήκτων Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά αυτής.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Μαρία Τασιοπούλου και Αναστάσιος Μπαλατσούκας

Βασιλική Τασιοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλειος, Παναγιώτης, Σοφία, Ευθύμιος

Χρυσοβαλάντης, Βασίλειος, Κων/νος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

1Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Τρίτη 20-1-2026 και ώρα 15:30μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων.