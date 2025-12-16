Απεβίωσε ο Βάιος Λιάχανος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Βάιος Αρ. Λιάχανος.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 16 – 12 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή , στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μηλιάς Μετσόβου.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Σταυρούλα Λιάχανου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άρης Λιάχανος και Ελένη Φούφα, Μαρία Λιάχανου και Νίκος Καρανίκας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ανδριάνα , Σταύρος , Βάιος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μηλιάς Μετσόβου, την Τρίτη 16 – 12 – 2025 και ώρα 11.30π.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».