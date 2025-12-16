Απεβίωσε ο Βάιος Λιάχανος

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Βάιος Αρ. Λιάχανος.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 16 – 12 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή , στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μηλιάς Μετσόβου.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Σταυρούλα Λιάχανου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άρης Λιάχανος και Ελένη Φούφα, Μαρία Λιάχανου και Νίκος Καρανίκας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ανδριάνα , Σταύρος , Βάιος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μηλιάς Μετσόβου, την Τρίτη 16 – 12 – 2025 και ώρα 11.30π.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».