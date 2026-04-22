Απεβίωσε ο Αντώνιος Τσαπαλιάρης

Απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων ο Αντώνιος Τσαπαλιάρης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Γεωργία Τσαπαλιάρη
Η ΚΟΡΗ Χριστίνα Τσαπαλιάρη
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ Αντωνία, Νικολέτα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ζηλευτής Τρικάλων, τηνΠέμπτη 23 – 4 – 2026 και ώρα 11.30π.μ..
2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο Κοκόση στην Ζηλευτή.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .