Απεβίωσε ο Αντώνιος Αντωνιάδης

Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών και αποτεφρώνεται την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στο Αποτεφρωτήριο Αλεξάνδρειας Ημαθίας ο Αντώνιος Αντωνιάδης.

Την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 συγγενείς και φίλοι μπορούν να προσέλθουν και να χαιρετήσουν τη σορό στην αίθουσα παραμονής νεκρών του γραφείου τελετών «Γιαννάκα» που βρίσκεται στην Μετεώρων 272 στα Τρίκαλα από 9.30 π.μ. εώς10.30 π.μ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αναστασία Αντωνιάδη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Αντωνιάδης, Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Ελένη Φυσικοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :Αναστασία, Μάγδα

Η ΑΔΕΛΦΗ: Δέσποινα Αντωνιάδη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ