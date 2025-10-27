Απεβίωσε ο Ανδρέας-Βασίλειος Καρανίκας

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού,

αδελφό και θείο

ΑΝΔΡΕΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ

ΕΤΩΝ 86

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 28/10/2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ι.Ν.

Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Τα παιδιά

Χριστόφορος Καρανίκας

Βασιλική Καρανίκα & Σωτήριος Παπαστάμου

Τα εγγόνια

Κωνσταντίνα, Δημήτριος

Τα αδέλφια

Βασίλειος & Ειρήνη Καρανίκα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν.Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων

την Τρίτη 28/10/2025 και ώρα 4:30 μ.μ.