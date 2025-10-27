Απεβίωσε ο Ανδρέας-Βασίλειος Καρανίκας

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού,
αδελφό και θείο
ΑΝΔΡΕΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 28/10/2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στον Ι.Ν.
Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Τα παιδιά
Χριστόφορος Καρανίκας
Βασιλική Καρανίκα & Σωτήριος Παπαστάμου
Τα εγγόνια
Κωνσταντίνα, Δημήτριος
Τα αδέλφια
Βασίλειος & Ειρήνη Καρανίκα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν.Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων
την Τρίτη 28/10/2025 και ώρα 4:30 μ.μ.