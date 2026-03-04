Απεβίωσε ο Αλέξανδρος Παπανικολάου

Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών και κηδεύεται αύριο Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων ο Αλέξανδρος Παπανικολάου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βασιλική
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Παναγιώτης και Καλλιόπη, Αθανάσιος και Αικατερίνη
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Αλέξανδρος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜ.1) η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Πέμπτη 5-3-2026 και ώρα 10:30 π.μ.
2) η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων
3) ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων