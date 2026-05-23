Απεβίωσε ο Αθανάσιος Ραρράς

Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο Αθανάσιος Ραρράς.
Κηδεύεται σήμερα Σάββατο 23 Μαϊου 2026 & ώρα 18:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γοργογυρίου Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία Λιάτου
Μαρία και Ανδρέας Ζησόπουλος
Γεώργιος και Βιργινία Ραρρά
Αρετή και Σωτήριος Διβάνης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελένη, Αθανάσιος,Δέσποινα, Ελένη, Αναστάσιος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Ανδριάνα, Βασιλεία
ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Γεργογυρίου Τρικάλων σήμερα Σάββατο 23-5-2026 και ώρα 17:30 μ.μ.