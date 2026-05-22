Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Χρήστος Ντούλης

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Παναγίας Επισκέεως Τρικάλων ο Χρήστος Ντούλης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία Μηλίτση

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία και Ιωάννης, Νικόλαος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Άννα, Μελίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Καλλιόπη Ντούλη, Γεώργιος και Σοφία Μηλίτση, Ευσταθία Μηλίτση

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Παρασκευή 22 Μαϊου2026 και ώρα 10:30 π.μ.

2) Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Τρικάλων

3) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων