Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Μιλτιάδης Τσιαούσης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πετρωτού Τρικάλων ο Μιλτιάδης Τσιαούσης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Όλγα Τσιαούση

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρυσούλα Τσιαούση & Θωμάς Βασιλόπουλος, Γεωργία Τσιαούση & Αντώνιος Χατζηαθανασίου, Νικολέτα Τσιαούση & Σωκράτης Βλαστός Ελένη Τσιαούση & Ευθύμιος Πάτρας

ΤΑ 12 ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Πετρωτού Τρικάλων, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:00μ.μ.

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Καφετέρια « Vis a Vis ».