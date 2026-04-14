Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Κωνσταντίνος Γκριμπογιάννης

Απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων ο Κωνσταντίνος Γκριμπογιάννης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος – Μαρία Γκριμπογιάννη, Αικατερίνη – Θεόδωρος Ασπρούδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Μαρία – Παρασκευή – Κων/νος – Παναγιώτης

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 14/4/2026 και ώρα 12:30 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Β΄ κοιμητήριο Τρικάλων.

Ο καφές θα δοθεί στην << Όμορφη Θέα >>.