Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Δημήτριος Μπουζαλής

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων ο Δημήτριος Μπουζαλής.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ευάγγελος και Μαρία Μπουζαλή, Κική Μπρόβα – Μπουζαλή

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Δημήτριος και Χριστίνα, Βίκυ και Χαράλαμπος, Χρήστος

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγιών Τρικάλων, την Τρίτη 24 – 3 – 2026 και ώρα 11.30 π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Ταβέρνα ΑΚΑΚΙΕΣ έναντι Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».