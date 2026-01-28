Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Γεώργιος Τζέλης

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων ο αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Τζέλης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ ΤΖΕΛΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΕΛΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΤΖΕΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ, ΘΑΛΗΣ – ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΕΛΗΣ, ΑΝΘΟΥΛΑ ΤΖΕΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΞΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 15:00