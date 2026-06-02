Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα ο Αχιλλέας Παλιούρας

Απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων ο Αχιλλέας Παλιούρας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Αφροδίτη Πλατή
Η ΚΟΡΗ Παρασκευή Παλιούρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγάλων Καλυβίων Τρικάλων, την Τρίτη 2 – 6 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ..
2) Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο του ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου» .