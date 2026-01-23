Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Καλλιόπη Γκίνη

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Καλαμπάκας η Καλλιόπη Γκίνη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

Χρήστος και Ελένη Γκίνη, Νικόλαος Γκίνης Λάμπρος και Χρυσάνθη Γκίνη, Ιωάννης και Αικατερίνη Γκίνη, Γεώργιος και Πολυξένη Γκίνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ, ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ, ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ: Η Σορός θα μεταφερθεί στον Iερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Παναγία Καλαμπάκας, την Παρασκευή 23/01/2026 και ώρα 11:30 π.μ.