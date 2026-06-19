Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Ελένη Μπούγλα

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων η Ελένη Μπούγλα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ Ευαγγελία Μπούγλα, Χρήστος Μπούγλας κ΄ Ευαγγελία Γκόνιαρη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελένη, Φωτεινή, Κων/νος, Γεωργία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου την Παρασκευή 19-6-2026 και ώρα 19:00μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ κοιμητηρίου Τρικάλων.