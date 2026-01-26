Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα η Αθηνά Λάνταβου-Γούλα

Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων η Αθηνά Λάνταβου-Γούλα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ Δημήτριος Μπαταγιάννη, Δήμητρα Λάνταβου, Μένη Λάνταβου και Αχιλλέας Μπόκας

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων, την Δευτέρα 26 – 1 – 2026και ώρα 11.30π.μ..

2)Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .