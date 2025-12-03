Απεβίωσε η Χαρίκλεια Βάστα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Χαρίκλεια Βάστα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Νικόλαος Βάτσας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Γεώργιος και Ματούλα Βάτσα, Παναγιώτης και Ευγενία Βάτσα, Χριστίνα και Γεώργιος Παπάγεωργας, Κωνσταντίνα Βάτσα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χαρίκλεια, Μαρία, Νικόλαος, Θεοφιλία Χαρίκλεια, Κωνσταντίνος, Νικόλαος, Αλέξανδρος, Άγγελος, Ραφαηλία

Η ΑΝΙΨΙΑ Χρυσούλα Βάτσα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημείωση: Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.