Απεβίωσε η Φωτεινή Αθανάτου

Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Παραποτάμου Τρικάλων η Φωτεινή Αθανάτου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Γεώργιος Αθάνατος & Μαρία Μπέλλου, Αναστάσιος Αθάνατος & Νίκη Νάτση

Τα εγγόνια: Φώτης, Ευαγγελία & Αθανάσιος, Φώτης, Αχιλλέας

Τα αδέλφια: Γεώργιος Βασιλούλης & Ευθυμία Στάμου, Ευαγγελία Βασιλούλη-Γλεντή

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς



Σημ. 1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Παραποτάμου Τρικάλων την Παρασκευή 26/6/2026 και ώρα 10:00 π.μ.



2) Επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων οι δωρεές να δοθούν στον Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου.